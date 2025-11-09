Nach ADAC-Supercross-Event: Erneut K.-o.-Tropfen-Alarm – Polizei erfuhr erst spät davon

Erneut K.-o.-Tropfen-Alarm – Polizei erfuhr erst spät davon

1 In der Schleyer-Halle fand am Wochenende der ADAC Supercross statt – offenbar mit rätselhaften Begleiterscheinungen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Haben wieder Unbekannte mit K.-o.-Tropfen zugeschlagen? Zum wiederholten Mal binnen weniger Wochen ermittelt die Polizei – diesmal nach einem Motorsport-Event.











Sind erneut Besucher einer größeren Veranstaltung mit sogenannten K.-o.-Tropfen angegriffen worden? Mit dieser Frage muss sich die Stuttgarter Kripo seit Sonntagvormittag beschäftigen. Zu dieser Zeit ging nämlich der Hinweis ein, dass es am Vortag im Umfeld der Motorsportveranstaltung ADAC Supercross in der Schleyerhalle zu verdächtigen Vergiftungserscheinungen gekommen sei. Die Polizei hat drei Betroffene kontaktiert und Blut- und Urinproben zum möglichen Nachweis verdächtiger Substanzen nehmen lassen.