Mehrheit mit AfD im Bundestag: So reagiert die Landes-CDU auf die Unionsabstimmung mit der AfD

So reagiert die Landes-CDU auf die Unionsabstimmung mit der AfD

1 CDU-Fraktionschef Manuel Hagel liegt eigentlich auf einer Linie mit Friedrich Merz. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nach der Abstimmung im Bundestag am Mittwoch schlagen die Wogen hoch. Die CDU im Landtag zieht sich auf alte Positionen zurück. Doch was, wenn es zum Schwur kommt?











Auch in Baden-Württemberg schlagen die Wogen nach der Abstimmung über die CDU-Anträge zur Migration im Bundestag hoch. „Mehrheiten mit einer rechtsextremen Partei in Kauf zu nehmen oder sogar anzustreben, wie Friedrich Merz es heute tut, ist inakzeptabel“, sagt SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch. DGB-Chef Kai Burmeister spricht von einem „Vertrauensbruch gegenüber den Wählern“. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz schließt sich ihm an: „Das war ein absolutes No-Go!“, sagt er: „Ich setze darauf, dass Manuel Hagel bei seiner klaren Haltung bleibt.“