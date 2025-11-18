Nach Absagen in anderen Städten: Teurer Budenzauber – wie steht es um den Stuttgarter Weihnachtsmarkt?

Teurer Budenzauber – wie steht es um den Stuttgarter Weihnachtsmarkt?

Nach Absagen in anderen Städten

1 Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt finanziert sich ausschließlich über die Standgebühren. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

In mehreren Städten stehen Weihnachtsmärkte wegen hoher Sicherheitskosten vor dem Aus – in Overath ist bereits Schluss. Droht in Stuttgart ein ähnliches Schicksal?











Link kopiert

In Stuttgart laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt – während andernorts bereits abgesagt wird. In Overath in Nordrhein-Westfalen fällt der Markt aus, weil Absperrungen, Barrieren und Sicherheitsdienst zu teuer gewesen wären. In Stuttgart stellt sich daher die Frage: Droht ein ähnliches Szenario – oder bleibt der Budenzauber im Kessel sicher?