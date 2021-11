1 Nur die Lichter bleiben: Traurige Reste eines Weihnachtsmarkts, der es nicht einmal bis zur Eröffnung geschafft hat. Foto: Roberto Bulgrin

Nach der Absage des Weihnachtsmarkts kommt in der Esslinger Innenstadt noch wenig weihnachtliche Vorfreude auf. Stadtvermarkter und Einzelhändler versuchen zu retten, was zu retten ist. Doch die Infektionslage lässt nicht viel Aktionismus zu.















Esslingen - Abbruchtristesse statt Budenzauber. Nur der wieder einmal prächtige Weihnachtsbaum vor dem Alten Rathaus hält die Stellung vor dem ersten Adventswochenende in Esslingen. Flankiert von den vielen Lichtern über Gassen, an Giebeln und Bäumen, die Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Stadt, Stadtwerke und Stadtvermarkter vor sechs Jahren auf LED-Ketten umgepolt haben. Ansonsten präsentiert sich die Esslinger Innenstadt zum Start in die Weihnachtszeit puristischer denn je.