1 Wird sich auch in diesem Jahr das Riesenrad auf dem Wasen nicht drehen? Foto: Christoph Schmidt/dpa

„Wir sind nicht München“, erklärt Mark Roschmann. Der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Südwest fordert einen Ersatz fürs Volksfest, falls es wie die Wiesn ausfällt. Mit fortschreitender Impfung, so die Hoffnung, wäre der Wasen möglich.

Stuttgart - Traditionell startet der Wasen eine Woche nach der Wiesn. Reicht diese eine Woche aus, dass in Bad Cannstatt möglich wird, was München im Herbst erneut coronabedingt unterbindet? Am Montag haben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und OB Dieter Reiter (SPD) „schweren Herzens, aber doch mit hoher Vernunft“ die Absage des Oktoberfestes offiziell verkündet. In Stuttgart hingegen lassen sich die Verantwortlichen Zeit mit der Entscheidung, ob das Cannstatter Volksfest zum zweiten Mal in Folge wegen der Pandemie ausgebremst wird. „Es bleibt bei unserem Fahrplan“, erklärt ein Sprecher des Rathauses, „wir werden, wie vereinbart, Ende Juni darüber entscheiden.“

„Man könnte den Wasen um zwei Wochen nach hinten verschieben“

Festwirtin Sonja Merz versteht nicht, warum sich München so früh schon entschieden hat. „Wenn die Impfungen rasant weitergehen wie zuletzt“, sagt sie, „könnte es mit dem Volksfest Ende September klappen.“ Sie bringt die Idee ins Spiel, dass man den Wasen in diesem Jahr um zwei Wochen nach hinten verschiebt – damit alles noch sicherer wird. Mit der Vorlage des Impfpasses oder mit Schnelltestes, glaubt sie, könne man dann auch Bierzelte öffnen. „Für unsere Planungen reicht es, wenn wir Ende Juni wissen, ob das Fest stattfinden kann“, versichert Sonja Merz.

Bei etlichen Schaustellern jedoch sinkt nach der Absage in München die Hoffnung aufs 175. Volksfest. „Wenn die Wiesn fällt, ist auch der Wasen nicht zu retten“, ist zu hören. Die Existenz von noch mehr Betrieben steht auf dem Spiel. Trotz der staatlichen Hilfe hat nach den Worten von Mark Roschmann, des Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Südwest Stuttgart, bereits jeder fünfte Betrieb aufgegeben. „Von 750 Schausteller-Unternehmen in Baden-Württemberg haben etwa 140 aufgehört“, sagt er.

Große Hoffnung setzen die Schausteller auf sogenannte Pop-Up-Freizeitparks in Baden-Württemberg. Die fänden im Freien statt, wo nach der Aerosolforschung die Gefahr der Ansteckung gering sei. „Wir haben bereits sieben Zusagen aus dem Land für diese Ersatzveranstaltungen“, berichtet Roschmann.

„Zum Glück ist unser neuer OB ein Volksfest-Fan“

Zuversichtlich ist der Vorsitzende des Schaustellerverbandes, dass sich auch Stuttgart eine Alternative überlegt, falls das herkömmliche Volksfest mit Bierzelten wegen Corona nicht möglich wird. „Unser neuen OB ist zum Glück ein Volksfest-Fan und will, dass die Schaustellerbetriebe überleben und dass in diesem Jahr auch in der Landeshauptstadt etwas stattfinden kann“, betont Roschmann. Doch jetzt hofft er, dass rasch geimpft wird und die Inzidenz rasant fällt – damit Bad Cannstatt die Absage erspart bleibt.