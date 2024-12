Nach 48 Jahren: Erste Metro-Linie von Thessaloniki eröffnet

Rüstung von Dendra Antike Rüstung aus Trojanischem Krieg glänzt im Praxistest

Die rund 3500 Jahre alte Rüstung von Dendra ist die älteste komplett erhaltene Rüstung der Welt. Diente sie nur zeremoniellen Zwecken oder kämpften damit mykenische Krieger gegen Trojaner, wie Homer in seinem Epos „Illias“ schildert? In einem archäologischen Experiment haben griechische Elitesoldaten in Nachbildungen den Panzer auf seine Praxistauglichkeit erprobt - mit vollem Erfolg.