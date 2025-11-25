1 Wie damals: Die früheren Wasserball-Nationalspieler um Patrick Weissinger (links) und Dirk Klingenberg (Mitte) haben Spaß. Foto: Benjamin Lau

Die EM-Bronzemedaillengewinner von 1995 im Wasserball treffen sich in Stuttgart, schwelgen in Erinnerungen – und zeigen, dass sie es noch können.











Beim Anschwimmen musste der Jüngste ran. Patrick Weissinger holte den Ball und bekam dafür Applaus von den Rängen. Wie früher. Der Esslinger Weissinger, der Jüngste des Teams, ist 52 Jahre alt. Gewonnen hat er den Sprint gegen einen nicht mal 16-Jährigen. Es war der Auftakt eines unterhaltsamen Spiels der Wasserball-Nationalmannschaft der Jahre 1994 bis 1996 gegen die aktuelle U-16-Auswahl Baden-Württembergs. 4000 Länderspiele gegen die Hoffnung für die Zukunft. Die Herren hatten sich 30 Jahre, nachdem sie bei der Europameisterschaft in Wien Bronze geholt hatten, im Rahmen der Nico-Trophy im Stuttgarter Sportbad getroffen. Sie hatten Spaß, die Zuschauer hatten Spaß und die Jugendlichen im Wasser hatten Spaß. Zwei Mal zehn Minuten dauerte das Spielchen – die anschließende dritte Halbzeit viele Stunden.