Onkelz.de down: Server-Ansturm auf Tickets für Böhse Onkelz

Die Onkelz spielen im kommenden Jahr eine ganze Reihe von Konzerten in Deutschland.

Der Hype um Tickets für die „Hier sind die Onkelz“-Tour 2025 legt die Vorverkaufssysteme lahm. Fans der Rockband stecken seit Freitag, 17 Uhr, in digitalen Warteschlangen fest.











Der heutige Start des Vorverkaufs für die „Hier sind die Onkelz“-Tour 2025 sorgt offenbar für massive technische Probleme. Seit dem Verkaufsstart um 17 Uhr ist die offizielle Homepage der Band nicht erreichbar. Grund ist vermutlich die hohe Nachfrage.

Beim Ticketanbieter Myticket.de konnten sich Fans zwar in eine Warteschleife für die Deutschlandtickets einreihen, in der es hieß: „Ihre verbleibende Zeit wird unten angezeigt. Nach Ablauf der Zeit gelangen Sie in den Ticketshop.“ Tatsächlich wurde aber keine Zeit angezeigt. Bei Karten für die Shows in Österreich funktionierte immerhin das. Aber auch diejenigen, die sich pünktlich in die digitale Schlange eingereiht hatten, mussten erst einmal mindestens eineinhalb Stunden warten.

Teilweise wurde beim Laden der Internetseiten auch Fehler angezeigt: „Die Webseite ist nicht erreichbar“, hieß es beispielsweise.

Böhse Onkelz: Tour mit 17 Konzerten

Die Tour zum 45-jährigen Bandjubiläum umfasst insgesamt 17 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Allein in der Stuttgarter Schleyerhalle sind zwei Auftritte am 14. und 15. Dezember 2025 geplant. Pro Person können maximal vier personalisierte Tickets pro Konzert erworben werden.

Böhse Onkelz Tour 2025

27. November 2025: Leipzig, Messe HALLE:EINS.

28. November 2025: Leipzig, Messe HALLE:EINS

30. November 2025: Hannover, ZAG Arena

1. Dezember 2025: Hannover, ZAG Arena

3. Dezember 2025: Köln, LANXESS arena

4. Dezember 2025: Köln, LANXESS arena

7. Dezember 2025: Zürich, HALLENSTADION

8. Dezember 2025: München, Olympiahalle

9. Dezember 2025: München, Olympiahalle

11. Dezember 2025: Hamburg, Barclays Arena

12. Dezember 2025: Hamburg, Barclays Arena

14. Dezember 2025: Stuttgart, Schleyerhalle

15. Dezember 2025: Stuttgart, Schleyerhalle

17. Dezember 2025: Berlin, Uber Arena

18. Dezember 2025: Berlin, Uber Arena

20. Dezember 2025: Wien, Stadthalle

21. Dezember 2025: Wien, Stadthalle

Die Frankfurter Band, die sich nach ihrer Auflösung 2005 acht Jahre später wieder zusammenfand, hatte kürzlich bereits eine erfolgreiche Open-Air-Tour absolviert. Die aktuelle Nachfrage scheint diesen Hype noch zu übertreffen.