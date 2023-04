Mysteriöser Vorfall in Fellbach

1 Ein Polizeieinsatz in Fellbach gibt Rätsel auf. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Mittwoch alarmiert ein Jugendlicher in Fellbach per Notruf den Rettungsdienst – die Polizei entdeckt ein Ehepaar mit schweren Schnittverletzungen.















Ein telefonischer Notruf eines Jugendlichen aus Fellbach gibt der Polizei Rätsel auf. Am Mittwoch gegen 11.40 Uhr hatte der 17-Jährige den Rettungsdienst alarmiert und mitgeteilt, dass seine Eltern schwer verletzt in der gemeinsamen Wohnung in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) liegen würden und dringend Erste Hilfe bräuchten.

Tatsächlich wiesen die beiden Personen schwerste Schnittverletzungen auf, die vom Notarzt versorgt werden mussten. Der Ehemann wurde mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen, die Ehefrau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach einer ersten Meldung hat sich auch der Jugendliche leichte Verletzungen zugezogen.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar, die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Von einem versuchten Suizid geht die Polizei laut einem Sprecher nicht aus. Auch Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen gibt es offenbar nicht.