Ein 22-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Deizisau (Kreis Esslingen) eine Polizeibeamtin am Kopf verletzt.











Ein 22-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag in Deizisau eine Polizeibeamtin bei einem Einsatz verletzt. Zuvor ging gegen 2.20 Uhr von einem Mobiltelefon ein Notruf ein, dem Beamte der Polizeireviere Esslingen und Kirchheim nachgingen. Nach Angaben der Polizei meldete ein iPhone über die eCall-Funktion offenbar einen schweren Verkehrsunfall im Bereich der Schurwaldstraße in Wernau.

Kreis Esslingen: Mann reagiert aggressiv und widersetzt sich Kontrolle

Die Suche nach einer Unfallstelle verlief trotz Einsatzes von Rettungsdienst und Polizei jedoch ergebnislos. Daraufhin fuhr die Polizei zur Halteranschrift des mutmaßlich beteiligten Fahrzeugs, um den Sachverhalt weiter aufzuklären. Dort reagierte der angetrunkene 22-Jährige aufbrausend und aggressiv. Er widersetzte sich der Kontrolle und verletzte eine 37 Jahre alte Beamtin am Kopf so schwer, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten und sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.