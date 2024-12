Mysteriöse Flugobjekte: Trump zu Drohnensichtungen: Etwas Seltsames geht hier vor

1 Trump zu Drohnen: "Die Regierung weiß, was vor sich geht." Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Seit Tagen sorgen Berichte über mutmaßliche Drohnensichtungen an der Ostküste der USA für Aufregung. Nun schaltet sich erneut der künftige US-Präsident in die Debatte ein.











Washington - Der künftige US-Präsident Donald Trump fordert die amtierende Regierung von Joe Biden angesichts einer Reihe von Sichtungen mutmaßlicher Drohnen zu mehr Transparenz auf. "Die Regierung weiß, was vor sich geht. Unser Militär weiß, von wo aus sie gestartet sind", sagte Trump ohne zu erläutern, wie er darauf kommt. Aus "irgendeinem Grund" wolle Bidens Regierung sich nicht dazu äußern und die Menschen im Ungewissen lassen, so der Republikaner. Auf die Frage, ob er Einblick in Geheimdienstinformationen zu den Drohnensichtungen erhalten habe, wollte er nicht antworten.

Trump sagte weiter, er könne sich nicht vorstellen, dass "der Feind" hinter den Drohnen stecke. Dann hätte Bidens Regierung die Flugobjekte in die Luft gesprengt. "Irgendetwas Seltsames geht hier vor", sagte Trump. Der 78-Jährige merkte an, dass die Flugobjekte auch in der Nähe seines Golfclubs in Bedminster im Bundesstaat New Jersey gesehen worden seien. "Ich glaube, ich werde das Wochenende nicht in Bedminster verbringen. Ich habe beschlossen, meine Reise abzusagen."

Drohnensichtungen bestimmen die Schlagzeilen

Seit Tagen gibt es Berichte und Diskussionen über mögliche Drohnen am Himmel der US-Ostküste. Begonnen hatte das mysteriöse Phänomen bereits im November über New Jersey, auch in anderen Bundesstaaten wurden Flugobjekte gesichtet. Videos der mysteriösen hellen Lichter am Himmel verbreiten sich rasant in sozialen Medien und sorgen für hitzige Spekulationen. Trump hatte sich bereits vor einigen Tagen zu Wort gemeldet und vorgeschlagen, die Flugobjekte abzuschießen.

Bidens Regierung versucht, die Bevölkerung zu beschwichtigen, und erklärte, zusätzliche Ressourcen bereitgestellt zu haben. "Es steht außer Frage, dass die Menschen Drohnen sehen", sagte Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas am Wochenende. Bei einigen Sichtungen handele es sich aber um bemannte Flugzeuge, die häufig mit Drohnen verwechselt würden. Seit einiger Zeit dürften Drohnen auch nachts fliegen. "Das könnte einer der Gründe dafür sein, dass die Menschen heute mehr Drohnen sehen als früher, vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung."