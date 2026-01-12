Mutwillige Zerstörung in Kirchheim: Mehrere Autos beschädigt – Ein Transporter brennt

1 Die Polizei ermittelt nach der Vorfällen von Sonntagnacht. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Die Polizei ermittelt in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) gegen Unbekannte, die in der Nacht zum Montag an mehreren Autos Außenspiegel abschlugen. Zuvor brannte ein Transporter.











Die Polizei ermittelt gegen unbekannte Täter, nachdem in Kirchheim (Kreis Esslingen) in der Nacht zum Montag an mehreren Autos die Seitenspiegel beschädigt wurden. Zudem wurde den Angaben zufolge ein Transporter mutwillig in Brand gesetzt.

Wie ein Sprecher berichtet, waren zwischen 18 Uhr und 5.40 Uhr in der Kopernikusstraße an drei Autos der linke Außenspiegel abgeschlagen worden. Außerdem wurde an einem der Fahrzeuge die Windschutzscheibe beschädigt und ein Kennzeichen abgerissen. Das Kennzeichen wurde dann in ein Gebüsch geworfen.

Gegen 21.10 Uhr bemerkten Zeugen außerdem, dass in der Schöllkopfstraße ein Transporter brannte und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell bekämpfen, dennoch entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Nach Angaben der Polizei deuten erste Hinweise darauf hin, dass ein Unbekannter den Mercedes Sprinter in Brand gesetzt hatte. In beiden Fällen laufen die weiteren Ermittlungen. Hinweise darauf, dass die Taten zusammenhängen könnten, gebe es bislang nicht.