Mutterglück: Michael Schumachers Tochter Gina ist Mutter geworden

1 Michael Schumachers Tochter Gina ist nach eigenen Angaben Mutter geworden. (Archivbild) Foto: Marius Becker/dpa

Schon im Dezember verriet die Tochter von Michael Schumacher, dass sie und ihr Ehemann Nachwuchs erwarten. Nun verkündet die 28-Jährige große Neuigkeiten.











Link kopiert

Berlin - Michael Schumachers Tochter Gina ist Mutter geworden. Die 28-Jährige teilte auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto, worin man eine Babyhand sieht, die auf der Hand eines Erwachsenen liegt. Darunter heißt es: "Welcome to the world, Millie" (Deutsch: Willkommen auf der Welt, Millie). Der Nachwuchs kam demnach bereits am 29. März zur Welt. Es ist das erste Enkelkind des Rekordweltmeisters. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

"Unsere Herzen sind erfüllter als je zuvor", schrieb die junge Mutter weiter. "Es ist ein unermesslicher Segen für uns, dich in unserem Leben zu haben." Schon im Dezember hatte die Tochter der Formel-1-Legende auf Instagram von ihrer Schwangerschaft berichtet und dabei offenbart, dass sie und ihr Ehemann Iain Bethke eine Tochter erwarten. Im vergangenen Herbst hatte Gina Schumacher ihren langjährigen Partner auf Mallorca geheiratet.