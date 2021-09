1 Auf diesem Gehweg soll der Täter die Frau ein zweites Mal überrollt haben. Foto: dpa/SDMG

Der 25-Jährige, der am Montag eine Mutter und ihr Kind angefahren hat, sitzt in Untersuchungshaft. Er war offenbar bereits zuvor in psychiatrischer Behandlung. Die Polizei spricht vom Verdacht des dreifachen versuchten Mordes. Die Mutter ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Altbach - Welche Ursachen zu der schrecklichen Tat am Montagmorgen in Altbach geführt haben, bei der eine 42-jährige Frau und ihr zweijähriger Sohn schwer verletzt wurden, ist noch immer unklar. Immerhin sei inzwischen bekannt, dass sich der 25-jährige Autofahrer, der die Frau und ihr Kind mit dem Auto erfasste, in psychiatrischer Behandlung befunden habe. „Wir ermitteln weiter in alle Richtungen“, erklärte dazu der Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, Michael Schaal. Es gebe keine Hinweise auf islamistische oder andere politische Motive des deutschen Täters.