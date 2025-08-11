Mutter aus Stuttgart: Wunschkaiserschnitt: „Ich wollte selbstbestimmt in die Geburt gehen“

1 Verschiedene Wege führen zum Mutterglück (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Eine Stuttgarterin hat sich ohne medizinischen Grund bei der Geburt ihres Kindes für einen Kaiserschnitt entschieden. Sie erklärt, warum dieser Weg der richtige für sie war.











Die Geburt ihres zweiten Kindes hat Mia Brand (Name geändert) in schöner Erinnerung. „Ich war zwar vorher angespannt, aber ab dem Moment, als mein Sohn da war, war alles gut“, sagt sie. Ganz anders sei das Gefühl bei der Geburt ihres ersten Kindes gewesen, die sie als „Horror“ empfunden hatte. Der Unterschied? Ihr zweites Kind bekam die Stuttgarterin mit einem geplanten Kaiserschnitt – auf persönlichen Wunsch. Für sie war das der Weg, der sich richtig anfühlte: „Es ging mir darum, selbstbestimmt in die Geburt zu gehen.“