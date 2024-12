Mutmaßliches Attentat auf Weihnachtsmarkt: Haseloff: Kanzler Scholz kommt am Samstag nach Magdeburg

Haseloff: Kanzler Scholz kommt am Samstag nach Magdeburg

1 Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach Angaben von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Samstag nach Magdeburg reisen. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Das mutmaßliche Attentat in Magdeburg sorgt bundesweit für Bestürzung. Der Kanzler will die Stadt besuchen, wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident sagt.











Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Angaben von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Samstag in die Stadt reisen.

„Der Kanzler wird morgen vorbeischauen und hier mit uns die Lage bewerten und auch sicherlich mit uns gemeinsam nicht nur trauern, sondern auch entsprechend Maßnahmen besprechen, die notwendig sind“, sagte Haseloff am Abend in Magdeburg. „Und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der Schwere dieses Anschlages auch der Generalbundesanwalt tätig werden wird.“