Mutmaßliche Übergriffe in Esslinger Wohnung: Oralverkehr mit verbundenden Augen – Mann wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Mutmaßliche Übergriffe in Esslinger Wohnung

1 Vor dem Stuttgart Landgericht muss sich ein 54-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs verantworten. Foto: picture alliance/dpa/Britta Pedersen

Weil er sich an der Tochter seiner damaligen Partnerin vergangen haben soll, steht ein 54-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht. Der Mann hat bereits eine lange Haftstrafe wegen ähnlicher Delikte verbüßt.











Weil er dutzende Male gegenüber der Tochter seiner damaligen Partnerin übergriffig geworden sein soll, muss sich ein 54-Jähriger seit Montag unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Ereignet haben sollen sich die Taten in Esslingen in den Jahren 2008 und 2009. Die Stieftochter war damals sieben und acht Jahre alt. Sie tritt in dem Verfahren als Nebenklägerin auf.