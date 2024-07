Mutmaßliche Anschläge auf TGV-Strecken: Züge aus Stuttgart erreichen Paris mit großer Verspätung

1 Fahrgäste auf dem Weg nach Paris müssen sich heute auf eine deutlich spätere Ankunft einstellen. Foto: /Christian Milankovic

Wegen der mutmaßlichen Anschläge auf das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn in Frankreich kommen die Züge aus Stuttgart in Paris mit großer Verspätung an.

Die französische Staatsbahn SNCF vermeldet einen Zwischenfall an der Ost-Schnellfahrstrecke bei der Ortschaft Pagny-sur-Moselle. Die Strecke sei seit 5.15 Uhr gesperrt. Mitarbeiter der SNCF und der Feuerwehr seien vor Ort.

Züge nach Paris verspäten sich massiv

Fernzüge werden über die Altstrecke umgeleitet, was zu signifikanten Fahrzeitverlängerungen führe. In Stuttgart ist am Donnerstagmorgen ein TGV Richtung Paris um 9.15 mit fünf Minuten Verspätung gestartet. Die Auskunfts-App der Deutschen Bahn sagt eine Ankunft am Pariser Ostbahnhof für 14.13 Uhr voraus, rund 1 Stunde 45 Minuten später als geplant.

Die SNCF sprechen von umfangreichen Arbeiten, die an der Strecke zu erledigen seien, damit der Verkehr sich am 27. Juli wieder normalisiert. Bei Pagny-sur-Moselle überquert die 2007 eröffnete Schnellfahrstrecke die Mosel. Zudem ist sie dort mit den Strecken nach Metz und Nancy verknüpft.