Mutmaßlich Reizgas versprüht: Feuerwehr räumt Schule in Filderstadt – 12 Verletzte in Klinik gebracht

Feuerwehr räumt Schule in Filderstadt – 12 Verletzte in Klinik gebracht

1 Der Vorfall wurde der Feuerwehr um 11.33 Uhr gemeldet (Symbolbild). Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Mehrere Schüler haben am Freitag an einer Schule in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Atemwegsreizung erlitten. Einige von ihnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Zuvor sollen wohl Unbekannte Gas im Gebäude versprüht haben.











Der Rettungsdienst hat am Freitag in Bonlanden mehrere Schüler mit Atemproblemen ins Krankenhaus gebracht. Wie die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt mitteilt, geht sie davon aus, dass in einer Schule in der Mahlestraße zuvor Reizgas versprüht worden war.

Um 11.33 Uhr wurde der Vorfall gemeldet. Nach ihrem Eintreffen räumte die Feuerwehr den betroffenen Teil des Gebäudes. Anschließend kontrollierte sie zusammen mit dem Rettungsdienst den Zustand von insgesamt 86 Schülern.

Polizei ermittelt

Dabei stellte sich heraus, dass einige von ihnen eine Atemwegsreizung erlitten hatten. 12 Personen mussten zur Behandlung in umliegende Kliniken. Die Schüler in den nicht betroffenen Bereichen blieben zunächst in den Klassenzimmern. Später führte die Feuerwehr auch sie aus dem Schulgebäude. Inzwischen ermittelt die Polizei.