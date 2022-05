1 Mit ihren Kindergeschichten möchten Sue Glanzner (links) und Ulrike Wörner Kindern aus der Ukraine Angst nehmen. Foto: Roberto Bulgrin

Mit ihren Mut-Geschichten möchten die Autorinnen Sue Glanzner und Ulrike Wörner Jungen und Mädchen aus der Ukraine in schwerer Zeit die Angst nehmen.















Die Fee Melissa in ihrem magischen Garten, das Gespenstermädchen Nocturna, das farbenverliebte Erdmännchen Eddie und der wunderliche Grolm – es sind zauberhafte Wesen, die die Kindergeschichten bevölkern, die die Stuttgarter Autorin Sue Glanzner und die Esslinger Literaturvermittlerin Ulrike Wörner zusammengestellt haben: Kostenlos lassen sich die Texte – in Deutsch und in ukrainischer Übersetzung – auf jedes Handy herunterladen. Gemeinsam mit Gleichgesinnten haben die beiden Frauen diese Mut-Geschichten in einer blitzschnellen unbürokratischen Aktion aufbereitet, illustriert und übersetzt: „Für die kleinsten größten Opfer im Ukraine-Wahnsinn“.