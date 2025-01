Musikwettbewerb: Karten für neun ESC-Shows in Basel ab heute im Verkauf

3 Nemo gewann den ESC 2024 in Malmö für die Schweiz. Foto: Antti Aimo-Koivisto/STT-Lehtikuva/dpa

Basel - Heute ab 10.00 Uhr werden die ersten Karten für die Finalwoche des Eurovision Song Contest in Basel verkauft. Es finden insgesamt neun Shows statt, nachmittags und abends. Die Tickets kosten zwischen 40 Franken und 350 Franken (gut 370 Euro). Das Finale steigt am 17. Mai um 21 Uhr in der St. Jakobshalle in Basel nahe der deutschen Grenze.

Die begehrtesten der insgesamt rund 60.000 Tickets dürften schnell weg sein. Allerdings geben die Veranstalter noch nicht alle Karten zum Verkauf frei. Es soll weitere Termine geben, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) sagt.

Zudem soll es später eine Plattform geben, auf der Leute, die doch nicht teilnehmen können, Karten weiterverkaufen können. "Tickets können nur zum aufgedruckten Originalpreis weiterverkauft werden", teilt die EBU mit.

Karten nur für Registrierte

Karten kaufen können nur diejenigen, die sich vorab registriert haben. Sie haben einen Code bekommen, mit dem sie ihre Order für maximal vier Karten auf der Plattform ticketcorner.ch platzieren können. Damit wollen die Veranstalter verhindern, dass Wiederverkäufer sich wie bei manchen Konzerten viele Tickets unter den Nagel reißen und später teuer weiterverkaufen.

Insgesamt ging rund eine halbe Million Registrierungen ein. Der Anbieter hat inzwischen versucht, falsche Accounts und Wiederverkäufer herauszufiltern. Wie viele übrig blieben, sagt der Gastgebersender SRF auf Anfrage nicht.

Die erste Show findet am Montagabend der Finalwoche, am 12. Mai statt. Es ist der Durchlauf des ersten Halbfinales, das am 13. Mai stattfindet. Weitere Shows dienen als Probe für die Sängerinnen und Sänger.

Public Viewing

Ohne Vorregistrierung gibt es ab 30. Januar Tickets für das Public Viewing, das zeitgleich mit dem Finale am 17. Mai im größten Fußballstadion der Schweiz gleich neben der St. Jakobshalle stattfindet. Dort haben 36.000 Fans Platz. Vor der Übertragung des Finales aus der St. Jakobshalle findet eine 90-minütige Pre-Show statt, an der unter anderem Baby Lasagna teilnimmt. Der kroatische Sänger hatte beim ESC 2024 in Malmö mit dem Song "Rim Tim Tagi Dim" den zweiten Platz hinter dem Schweizer Akt von Nemo belegt.