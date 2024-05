Musikwettbewerb: ESC-Finale 2024: Die Platzierungen und Punkte

1 Nemo durfte jubeln: Die Schweiz hat zum ersten Mal seit 1988 gewonnen. Foto: Jens Büttner/dpa

Das Finale des Eurovision Song Contests ist besonders - in vielerlei Hinsicht. Eine Kandidatin wird ausgebuht, ein Kandidat disqualifiziert. Und Deutschland? Bekommt überraschend viele Punkte.











Malmö - Das Ergebnis des 68. Eurovision Song Contest (ESC):

1. Schweiz: 591 Punkte

Nemo ("The Code")

2. Kroatien: 547 Punkte

Baby Lasagna ("Rim Tim Tagi Dim")

3. Ukraine: 453 Punkte

Alyona Alyona & Jerry Heil ("Teresa & Maria")

4. Frankreich: 445 Punkte

Slimane ("Mon Amour")

5. Israel: 375 Punkte

Eden Golan ("Hurricane")

6. Irland: 278 Punkte

Bambie Thug ("Doomsday Blue")

7. Italien: 268 Punkte

Angelina Mango ("La noia")

8. Armenien: 183 Punkte

Ladaniva ("Jako")

9. Schweden: 174 Punkte

Marcus & Martinus ("Unforgettable")

10. Portugal: 152 Punkte

Iolanda ("Grito")

11. Griechenland: 126 Punkte

Marina Satti ("Zari")

12 Deutschland: 117 Punkte

Isaak ("Always on the Run")

13. Luxemburg: 103 Punkte

Tali ("Fighter")

14. Litauen: 90 Punkte

Silvester Belt ("Luktelk")

15. Zypern: 78 Punkte

Silia Kapsis ("Liar")

16. Lettland: 64 Punkte

Dons ("Hollow)

17. Serbien: 54 Punkte

Teya Dora ("Ramonda")

18. United Kingdom/Großbritannien: 46 Punkte

Olly Alexander ("Dizzy")

19. Finnland: 38 Punkte

Windows95man ("No Rules!")

20. Estland: 37 Punkte

5Miinust & Puuluup ("(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi")

21. Georgien: 34 Punkte

Nutsa Buzaladze ("Firefighter")

22. Spanien: 30 Punkte

Nebulossa ("Zorra")

23. Slowenien: 27 Punkte

Raiven ("Veronika")

24. Österreich: 24 Punkte

Kaleen ("We will rave")

25. Norwegen: 16 Punkte

Gåte ("Ulveham")

Disqualifiziert: Niederlande (keine Abstimmung möglich): Für die Niederlande war das Aus schon vor dem Start. Aufgrund eines Vorfalls mit Sänger Joost Klein wurde das Land mit dem Lied "Europapa" vom Wettbewerb ausgeschlossen.