1 Zum Umzug am Sonntag hatten sich mehr als 20 Musikkapellen, Vereine und Organisationen angemeldet. Foto: Philipp Braitinger

Mehrere tausend Besucher kamen am Wochenende zu den musikalischen Veranstaltungen anlässlich des 101-jährigen Bestehens des Musikvereins Wernau. Bei Blasmusik und Schlagerrock wird ausgiebig gefeiert.















Es ist grandios gelaufen. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung“, meint der zweite Vorsitzende des Musikvereins, Benjamin Frey, am Montag. Ursprünglich stand die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins Wernau bereits im vergangenen Jahr an. Wegen Corona konnte 2021 aber nicht gefeiert werden. Am vergangenen Wochenende wurde das Jubiläumsfest nun gebührend nachgeholt. Durchschnittlich seien rund tausend Besucher während der Abendveranstaltungen am Freitag und am Samstag ins Eisstadion gekommen, schätzt Frey. Beim großen Umzug am Sonntag seien sogar 2500 bis 3000 Zuschauer dabei gewesen.