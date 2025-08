Musikverein Neuhausen: Eine junge Frau gibt den Ton an

1 Fabienne Reyer spielt im Musikverein Neuhausen nicht nur die Klarinette – sie führt den Verein auch als erste Vorsitzende. Foto: Rainer Kellmayer

Seit 2018 führt Fabienne Reyer als erste Vorsitzende den Musikverein Neuhausen. Neben den organisatorischen Aufgaben ist ihr das Musizieren auf der Klarinette besonders wichtig.











Musik ist für Fabienne Reyer Entspannung. „Wenn ich im Stammorchester des Musikvereins Neuhausen die Klarinette spiele, kann ich den Stress des Alltags vergessen“, sagt die 34-Jährige, die seit 2018 den Verein als erste Vorsitzende führt.

Begonnen hat alles vor mehr als 20 Jahren. Damals motivierte sie ihre Tante Manuela Reyer, das Holzblasinstrument zu erlernen. Von ihr wurde Fabienne anfangs auch unterrichtet, später folgten weitere Lehrerinnen und Lehrer. Ein Versuch, zusätzlich das Tenorsaxofon zu erlernen, scheiterte aus Zeitgründen. Doch Fabienne Reyer ist auch so zufrieden: „Die Klarinette ist sehr vielseitig einsetzbar. Mit ihr kann ich Musik verschiedenster Stilrichtungen spielen“.

Von der Klassik über Tanzmusik bis hin zum Jazz mag sie alles

Die musikalischen Interessen der jungen Musikerin sind weit gefächert: Von der Klassik über originale Blasorchesterwerke und Tanzmusik bis hin zum Jazz mag sie alles. Und da der Musikverein Neuhausen oft Unterhaltungsmusik spielt und bei der Fasnet in der Fildergemeinde sehr aktiv ist, kennt sie sich auch in diesen Bereichen aus.

Neben der Musik hat Fabienne Reyer im Musikverein eine wichtige Aufgabe übernommen. Als sich vor Jahren kein Kandidat für das wichtige Vorstandsamt fand, sprang sie kurzerhand ein. Inzwischen steht sie seit bereits sieben Jahren an der Vereinsspitze. „Ich bin mehr oder weniger in die Position der ersten Vorsitzenden hineingerutscht“, erinnert sich Fabienne Reyer. Der Anfang war nicht einfach, doch in die neuen Aufgaben ist sie schnell hineingewachsen. „Es war learning by doing. Die vielfältigen Herausforderungen haben mich auch persönlich ein Stück weitergebracht“, sagt die engagierte Funktionärin.

Hilfreich war, dass sie von einer jungen Vorstandschaft unterstützt wurde und wird. Im Verein gibt es fünf Fachbereiche, die recht selbstständig arbeiten. Die Koordination der einzelnen Stränge liegt jedoch bei der Vorsitzenden. Das bringt viel Arbeit. Neben den administrativen Aufgaben muss Fabienne Reyer gelegentlich auch als Streitschlichterin agieren. „Wir haben im Musikverein ein sehr gutes Klima, doch bei der breiten Altersspanne zwischen zwölf und achtundsiebzig Jahren bleiben Meinungsverschiedenheiten nicht aus“, erzählt die Vorsitzende.

Besonders freut Fabienne Reyer, die seit 25 Jahren in Neuhausen wohnt und im Geschäftskundenbereich der Telekom arbeitet, dass der Musikverein auch ein kleiner Heiratsmarkt ist: „Bei uns haben sich schon einige Paare für den Bund des Lebens kennengelernt“, verrät sie. Auch persönlich fand sie ihr Glück im Verein: Sie ist mit einem Schlagzeuger liiert.

Musikverein pflegt eine Partnerschaft mit einer österreichischen Kapelle

Eine Besonderheit in Neuhausen ist die enge Zusammenarbeit mit der Bürgergarde, deren Musikzug seit vielen Jahrzehnten vom Verein gestellt wird. Es ist ein Geben und Nehmen. Kürzlich bereicherte eine Kooperation von Musikverein, Bürgergarde und Feuerwehr das Festprogramm zum 125-jährigen Bestehen des Musikvereins mit einer beeindruckenden Aufführung des „Großen Zapfenstreichs“.

Bei den Landestreffen der württembergisch-hohenzollerischen Garden und Wehren sind die Neuhäuser Musikerinnen und Musiker stets mit großer Begeisterung im Einsatz. „Im Juli haben wir die Bürgergarde zum 55. Landestreffen nach Bad Saulgau begleitet. Es waren tolle Tage“, schwärmt Fabienne Reyer.

Seit langer Zeit pflegt der Musikverein Neuhausen auch eine freundschaftliche Partnerschaft mit der Trachtenmusikkapelle Niedernsill. Schon mehrfach war die Kapelle aus Österreich in Neuhausen zu Gast, und auch die Neuhäuser reisen immer wieder gerne ins Salzburger Land. „Anlässlich unseres Jubiläums findet das nächste Freundschaftstreffen im September in Neuhausen statt. Neben Ausflügen steht auch ein Besuch des Cannstatter Volksfests auf dem Programm“, freut sich Fabienne Reyer schon heute auf interessante Erlebnisse.

Auf die Jugendarbeit wird großen Wert gelegt

Große Freude macht Fabienne Reyer auch die Jugendabteilung des Musikvereins Neuhausen, der derzeit floriert. Hier hat sich die Zusammenarbeit mit der Musikschule Neuhausen bewährt, und auch die Bläserklassen bringen dem Musikverein immer wieder talentierten Nachwuchs. Über das Vorstufenorchester, eine Junior Band und das zahlenmäßig stark besetzte Jugendorchester werden die jungen Musikerinnen und Musiker an die anspruchsvollen musikalischen Aufgaben des Stammorchesters herangeführt. Die erste Vorsitzende ist sehr zufrieden: „Wir sind bestens aufgestellt. Dem Musikverein Neuhausen muss um die Zukunft nicht bange sein“.

Zwischen Tradition und Moderne

Verein

1900 gründete Karl Rank die „Kapelle Rank“, die sich im Jahr 1930 in Musikverein Neuhausen (MVN) umbenannte. Mit mehr als 350 Mitgliedern, davon 90 aktiv Musizierenden im Stamm- und den Jugendorchestern, gehört der MVN zu den größten Musikvereinen auf den Fildern. Die erste Vorsitzende Fabienne Reyer wird unterstützt von einem engagierten jungen Vorstandsteam, das die Vereinsgeschicke leitet.

Aktivitäten

Von Konzerten, kirchlichen Festen wie Fronleichnam und Unterhaltungsmusik bei Hocketsen, bis hin zur Fasnet: Der Musikverein Neuhausen deckt ein breites Spektrum ab. Auch bei Wertungsspielen sind Stamm- und Jugendorchester immer wieder präsent. Eine Besonderheit ist die Verbindung mit der Bürgergarde: Der Musikverein stellt seit vielen Jahrzehnten den Musikzug des Neuhäuser Traditionsvereins.

Jubiläum In diesem Jahr feiert der Musikverein Neuhausen sein 125-jähriges Jubiläum. Der Höhepunkt der Festivitäten war das Jubiläumskonzert im April, bei dem eine eigens für den Verein geschriebene Komposition uraufgeführt wurde. Das Kinderkonzert „Die Riedbrunnensage“, ein Jugendkonzert und die MVN-Sommernächte, bei denen der „Große Zapfenstreich“ aufgeführt wurde, ergänzten das Programm. Nach Auftritten bei der Neuhäuser Bierwecketse und einem Freundschaftstreffen mit der Musikkapelle aus Niedernsill steht am 13. Dezember das traditionelle Weihnachtskonzert an.