Musikshow: The Voice Kids: Clueso und Ayliva neu als Coaches dabei

Clueso ist demnächst als Coach bei "The Voice Kids" dabei. (Archivfoto) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Berlin - Sänger Clueso ist in der kommenden 13. Staffel der Sat.1-Show "The Voice Kids" erstmals als Coach dabei. Der Sänger sagte im Interview des Senders, er werde all seine musikalischen Skills einsetzen, "um die besten Talente für mein Team zu gewinnen und schon beim ersten Versuch einen Durchmarsch mit ihnen hinzulegen". Der 44-Jährige unterstützte in der zehnten Staffel der Erwachsenen-Version "The Voice of Germany" bereits als Gast-Coach das Team von Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß.

Letztere wird in der neuen "The Voice Kids"-Staffel im Frühjahr 2025 nun zur Konkurrentin. Die "Silbermond"-Sängerin kehrt nämlich nach längerer Pause auf den berühmten roten Stuhl zurück. Kloß war zuletzt in der 9. Staffel der Castingshow für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren dabei - und hatte damals mit ihrem Kandidaten Egon sogar den Sieg gefeiert.

Wincent Weiss will Titel verteidigen

In der vergangenen Staffel hatte Coach Wincent Weiss mit seinem Nachwuchssänger Jakob gewonnen. Weiss nimmt nun auch die Titelverteidigung in Angriff. Den vierten Stuhl in der kommenden Staffel besetzt Chartstürmerin Ayliva. Der 26 Jahre alte Shootingstar landete in Deutschland bereits mehrere Nummer-1-Hits, darunter "Sie weiß" und "Wunder". Außerdem schaffte Ayliva es mit ihren Alben "Schwarzes Herz" und "In Liebe" auf den Charts-Thron. Jetzt will sie ihre Erfahrungen mit neuen Talenten teilen - und schnell beim Buzzern sein, wie sie im Interview ankündigte. "Meine Coach-Kollegen dürfen sich auf etwas gefasst machen."