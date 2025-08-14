Musikschule Plochingen: Der faszinierende Klang der Tuba

1 Der elfjährige Konstantin Klöck ist ein begeisterter Tuba-Spieler. Foto: Rainer Kellmayer

Mit neun Jahren hat Konstantin Klöck die Liebe zu den tiefen Tönen entdeckt. Heute nimmt er Unterricht an der Musikschule Plochingen und spielt in mehreren Ensembles.











Link kopiert

Wenn man Konstantin Klöck beim Tuba-Üben beobachtet, ist man zunächst erstaunt: Das voluminöse Instrument ist fast größer als der Spieler selbst. Um das Mundstück in der richtigen Position anblasen zu können, benötigt der Elfjährige noch ein dickes Styropor-Sitzkissen. Dabei hat er schon mit neun Jahren mit dem Tubaspielen angefangen. Freilich nicht mit dem großen Instrument, einer B-Tuba, die er kürzlich von seinem Vater erhielt, sondern zunächst mit der Kindertuba und dann mit einer Dreiviertel-Tuba. „Diese kleinen Instrumente sind für die Anfänger sehr praktisch, klingen aber nicht besonders gut“, sagt Slawa Chumachenka, der Konstantin Klöck die tiefen Töne beibringt. Der studierte Posaunist war an der Oper in der weißrussischen Hauptstadt Minsk engagiert, ehe er im Jahr 2000 für weitere Studien nach Deutschland wechselte.