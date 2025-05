Musiknacht in Kirchheim: Diesmal gehört neben vielen Bands auch Sport zum Programm

1 Am 24. Mai sollen 59 Bands in 39 Locations die Kirchheimer Innenstadt zum Brodeln bringen. Foto: privat

Am 24. Mai wird die Kirchheimer Innenstadt wieder zur Bühne. Es gibt kleine Änderungen – und auch das DFB-Pokalfinale ist eingeplant.











Link kopiert

Mit neun großen Bühnen, die über die ganze Altstadt verteilt sind, insgesamt 39 Locations und 59 Bands ist die Kirchheimer Musiknacht eine der größten ihrer Art. „In diesem Jahr bin ich vor allem mit dem Musikprogramm sehr zufrieden“, sagt François Saorine. Gemeinsam mit Christian Eckhardt und Hannes Hergenröder organisiert er seit vier Jahren das Event.

Im Vergleich zum Jubiläumsjahr 2024 wird sich in diesem Jahr nicht allzu viel verändern. So sei „die Zahl der Außenbühnen gleich geblieben“, nur die Standorte seien leicht angepasst worden, sagt Saorine. Die Bühne an der Bastion stehe wieder, während es an der Martinskirche wegen einer Baustelle keine Bühne geben werde. Diese wurde – wie im vergangenen Jahr die Bastionsbühne – an das Alte Haus an der Alleenstraße verlegt. „Wir haben letztes Jahr die Straße am Alten Haus zum ersten Mal komplett abgesperrt, das kam bei den Leuten gut an“, berichtet Saorine.

Ein breit gefächertes Programm

Auch musikalisch gebe es nur kleine Veränderungen. „Das Ziel ist es, ein breit gefächertes Programm aufzustellen“, erklärt der Organisator das Konzept. Auch Bands aus Kirchheim und der Region sind vertreten. Gleichwohl „muss man auch schauen, dass es von Jahr zu Jahr Abwechslung gibt“. Um für alle etwas bieten zu können, müsse man sich unter anderem an Musiktrends orientieren. Beispielsweise sei in diesem Jahr mit dem „Urban Beats Collective“ aus Stuttgart zum ersten Mal eine Hip-Hop-Band als Main Act mit dabei. Der elektronische Floor auf dem Widerholtplatz gehört indes schon seit einigen Jahren fest zum Programm.

„Das Schöne in Kirchheim ist, dass man, wenn man die Musik nicht mag, einfach zu einer anderen Bühne gehen kann“, sagt Saorine. Das sei für ihn auch der Unterschied zu anderen Kneipennächten oder Stadtfesten. „Alles innerhalb des Alleenrings ist ein großer, zusammenhängender Festplatz. Man ist die ganze Zeit in diesem Musiknachtssog.“

Für die größte Veränderung bei der Musiknacht sind in diesem Jahr nicht die Veranstalter verantwortlich. „Das war natürlich eine Überraschung, dass an dem Samstag auch das Pokalfinale ist“, sagt Saorine zu diesem unerwarteten Programmpunkt. Aufgrund der Stuttgarter Beteiligung wird es wohl große Aufmerksamkeit auf sich ziehen – und viele der Musiknacht-Locations zeigen das Spiel. „Das passt zeitlich eigentlich auch ganz gut“, sagt Saorine: Fußballfans könnten zwei Stunden lang auf der Musiknacht den Bands zuhören, dann zwei Stunden lang das Finale schauen und dann noch ausgewogen auf der Musiknacht den Sieg feiern.

Dass es kein zentrales Public Viewing gibt, sei eine bewusste Entscheidung gewesen. „Das widerspricht ein wenig dem Charakter der Musiknacht. Außerdem könnten sich die Gäste gegenseitig stören“, erklärt Saorine. Für die Fußballfans sind die Locations, die das Spiel übertragen, auf der Karte mit einem VfB-Logo gekennzeichnet.

Musiknacht Am Samstag, 24. Mai, werden die Kirchheimer Altstadtgassen von 18 Uhr an von Musik erfüllt sein.