Musiknacht in Esslingen: Rock und Pop in fünfzehn Lokalen

1 Bei der Musiknacht vor einem Jahr ging es heiß her beim Auftritt von Kohala im Eisbär-Metalkeller. Foto: /Tim Kirstein

Einmal bezahlen für 15 Bühnen: In der Esslinger Innenstadt finden am kommenden Samstag Konzerte in 15 Gastronomien statt. Alle Infos darüber, wie das Eintrittssystem funktioniert und wer wo spielt.











Link kopiert

Die Esslinger Innenstadt wird am kommenden Samstag, 26. Oktober, zur großen Party- und Musikmeile. Bei der Esslinger Musiknacht spielen überall Bands, in Kneipen, Cafés, Bars und Restaurants. „Handgemachte Livemusik“ verspricht der Veranstalter, mit einem abwechslungsreichen Programm. Ob Blues, Jazz, Rock’n’Roll, Salsa und Reggae, Rockcovers und Oldies, Country und Schlager, Funk, Soul oder Crossover – für jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein. „Jeder Gast kann sich so an diesem Abend wieder – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein eigenes Programm zusammenstellen und von einer Party zu nächsten Party grooven“, so der Vorschlag der Veranstalter.

Das Eintrittssystem ist simpel: Nur einmal muss das Kneipenfestival-Armband gekauft werden – und schon sind die Musikfans überall mit dabei und haben Zutritt zu jeder Location. Einlass ist ab 20 Uhr, die Musik startet um 21 Uhr. Die Party geht bis tief in die Nacht, erst um 1.30 Uhr ist Feierabend.

Das sind die Teilnehmer der Musiknacht

Mit dabei sind: Raising Crown, mit Rock, Pop und Partymusik im Palmschen Bau. Smutje & the Galleymen spielen Rock- und Pop-Klassiker der 1980er Jahre im Karmeliter. The Pulz ist mit Britpop und Postpunk im Krokodil am Start. Im Joe Peña’s spielt Run for Cover klassische Rock-Hits. Die Band Pvlsar gibt New Metal zum Besten im Ad Astra. Cover Train bringt die Gaststätte bei Post mit klassischem Rock in Schwung. Complot Latino mit Latin Music ist im Nali am Start. Kohala bietet Hardrock im Eisbär Metalkeller. Im Schwanen Brauhauskeller lässt die Pat Patricks Horsepower Band die 1960er Jahre aufleben, zollt Chuck Berry Tribut und spielt Rock’n’Roll. Aron Black & The White Shirts wiederum machen keinen Hehl für ihre Vorliebe für Elvis Presley und spielen zudem Hits aus den 1950er, 1960er und 1970er Jahren in Café Maille.

Kulthits der letzten Jahrzehnte gibt es dann auch im Uferlos mit der Gruppe In Team. In der erst kürzlich eröffneten Cocktailbar Mehl’s Old Fashioned spielt The Radio Colors Rock und Pop aus den 1970er, 1980er und 1990er Jahren. MFG acousticrocK gibt sich mit Rock und Pop in der Kristall Café Bar die Ehre. Das Café Liberta lädt mit DJ Session zum Karaoke ein. Und dann gibt es noch The Shootingstars, die in der Ginn Bar Rock und Pop spielen.

Hier bekommt man das Eintrittsbändchen

Das Eintrittsarmband kann im Vorverkauf für 14 Euro erworben werden. An der Abendkasse kostet es 16 Euro. Vorverkaufsstellen sind alle teilnehmenden Lokale, die Touristinfo am Markt, der Traumpalast im Dick-Center, die Shell-Tankstellen Nellingen und Ruit, Audi Hahn in Esslingen-Zell und die SB-Tankstelle in der Pliensauvorstadt.