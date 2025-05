Musikfest in Altbach: Auch die VfB-Fans kommen auf ihre Kosten

1 Am Wochenende steht in Altbach wieder das Musikfest an. Foto: Horst Rudel

Am Wochenende steht wieder das große Musikfest in Altbach an. Der Musikverein denkt aber auch an die Fußballfans und zeigt das DFB-Pokalfinale live.











Jede Menge Musik, gute Laune und viel Spaß, das sind die Attribute für die das große Musikfest in Altbach für gewöhnlich steht. In diesem Jahr kommt auch noch das Thema Fußball auf die Agenda, was daran liegt, dass der VfB Stuttgart am Samstagabend das DFB-Pokalfinale gegen Armina Bielefeld in Berlin bestreitet.

Im großen Zelt auf dem Festplatz bei der Altbacher Gemeindehalle wird aber dennoch die Musik im allgemeinen und die Blasmusik im besonderen den Mittelpunkt des Geschehens bilden. Für Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Mai, hat der örtliche Musikverein wieder etliche Kapellen aus der Umgebung eingeladen. Zudem gibt es bei freiem Eintritt Auftritte des Schlagersängers Peter Anders (Freitagabend) und der Band Clap’s Tool (als Aftershowparty nach dem Fußballspiel) zu sehen und zu hören.

Für den Nachwuchs ist zudem eine Spielstraße aufgebaut. Einige Schaustellerbuden und weitere Stände, die unter anderem für kulinarische Vielfalt sorgen, runden das Angebot ab. Am Sonntag von 10 Uhr an gibt es zudem einen ökumenischen Gottesdienst.