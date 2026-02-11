Musiker und Extremsportler: „Never give up“ – Joey Kelly fordert Studenten der Uni Stuttgart heraus
Joey Kelly war am Mittwoch an der Uni Stuttgart zu Besuch. Foto: imago images/Lichtgut & IMAGO/Christoph Hardt

Anstoß, das Beste zu geben: Musiker und Extremsportler Joey Kelly erzählt an der Uni Stuttgart aus seinem Leben – und motiviert 28 Studenten-Teams, sportliche Challenges zu schaffen.

„Wer hat als erster Mensch acht Ironman-Triathlons innerhalb eines einzigen Jahres absolviert?“ Kaum hat Günther Jauch bei „Wer wird Millionär“ diese Frage gestellt, loggt die Kandidatin schon den Namen des Musikers und Extremsportlers „Joey Kelly“ ein. Geradezu romantisch mutet dieser Ausschnitt aus Zeiten des linear-analogen Fernsehens an, der da über die Leinwand flimmert. Manche in der Sporthalle am Campus Vaihingen der Universität Stuttgart schmunzeln. Damals waren sie nicht einmal geboren.

