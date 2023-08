1 Der Esslinger Rapper Heppy. Foto: heppy

Deutschrap und den Charme der Musik aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahre mischt der Esslinger Rapper Heppy, bürgerlich Lukas Hepp, in seinen Songs. So entsteht eine Genre-Mischung aus Surfrock, Electronic, Swing, Mambo, Rock and Roll und Rockabilly – mit deutschen Texten. Wir stellen Euch den Musiker vor.

Was macht Dich aus?

Meine Musik ist ein absolutes Unikat weltweit. Die Instrumentale basieren nicht auf Samples, sondern sind zum Großteil mit Band eingespielt. Ich rappe auf meinen Instrumentalen auch mit Slang aus dieser alten Epoche und spreche Themen und Popkultur aus der Atomic Age an.

Wohin willst Du?

Ich will mein Alleinmerkmal online und live ausleben, mit Band live auftreten und diese alte Musik wieder salonfähiger machen.

Welches Erlebnis hat Dich beeindruckt?

Mein Album „Atom Punk“, an dem ich acht Jahre gearbeitet habe, physisch in den Händen zu halten.

