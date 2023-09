1 Die vier Mitglieder von Endor4ne vor ihrem Proberaum. Foto: privat

Lisa und Thomas von der Band Enor4ne kenne sich bereits aus dem Taufbecken. Schon als Kinder musizierten sie gemeinsam. Mit den beiden anderen Mitgliedern aus ihrem Heimatort Nürtingen-Neckarhausen (Kreis Esslingen) proben sie heute im Pferdestall.











Die vierköpfige Band Endor4ne aus dem Nürtinger Teilort Neckarhausen machen nach eigenen Angaben deutschsprachigen Pferdestallpop. Die Bezeichnung hat mit ihrem ungewöhnlichen Proberaum zu tun: einem Pferdestall.

Was macht euch aus?

Die Musikrichtung der Endor4ne in Worte zu fassen ist nicht ganz so einfach, aber es heißt, Amy McDonald ähnelt unserem Stil. Dazu gehören gefühlvoll schwingende Westerngitarrensaiten, eine powervolle E-Gitarre, im Ohr bleibende Bassläufe und der Herzschlag des Schlagzeugers, der die klare Stimme der Endor4ne untermalt.

Wie habt ihr zusammengefunden?

Am 13. Oktober 1996 sind Thomas und ich, Lisa, zusammen getauft worden. Als Cousine und Cousin haben wir schon von Kindesalter an zusammen Musik gemacht. Später kam Cindy hinzu, mit der ich seit der Grundschule zusammen Gitarrenunterricht hatte. Wir wohnten alle im gleichen Ort. So hat es sich dann ergeben, dass wir im Jahr 2013 als Band zusammen gefunden haben. Und jetzt, zehn Jahre später, gibt es uns immer noch und wir sind um Joni am Bass und Klavier reicher geworden.

Wohin wollt ihr?

Wir wollen raus und die Menschen mit unserer Musik berühren.

Welches Erlebnis hat euch beeindruckt?

Wenn der Funke überspringt und wir die Menschen mitnehmen können, und vielleicht auch mal dem ein oder anderen ein Tränchen oder ein Schmunzeln entwischt. Ansonsten beeindruckt uns ehrlicher, echter Applaus. Ein Teil des WO?!-Festivals gewesen zu sein und die Möglichkeit gehabt zu haben, auf einer für uns gigantischen Bühne zu spielen, war toll. Und natürlich war unsere erste Aufnahme im Tonstudio und die Veröffentlichung unseres ersten Liedes auf Spotify „Sie?!“ ein spannendes Erlebnis.

