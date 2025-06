Musiker aus Aichwald: Roger Cicero ausgebildet: Ein Leben für die Musik

1 Wolfgang Layer ist mit Herz und Seele Musiker. Foto: Rainer Kellmayer

Wolfgang Layer ist ein rühriger Protagonist in Sachen Musik. Auch heute noch mischt der 77-Jährige in der regionalen Kulturszene mit.











Will man die Aktivitäten des Universal-Musikers Wolfgang Layer aufzählen, weiß man nicht, wo man beginnen soll: Beim Chorleiter, Verlagsinhaber, Herausgeber und früheren Rundfunkredakteur, oder doch eher beim Komponisten und ehemaligen Leiter des Hohner-Konservatoriums in Trossingen. Auch heute noch sprudelt der agile 77-Jährige, der seit 2014 in Aichwald wohnt, nur so vor Ideen: „Für einen Musiker gibt es keinen Ruhestand“, betont Layer, der in der lokalen Kulturszene noch kräftig mitmischt.