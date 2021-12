"Last Christmas" nach 37 Jahren erstmals an der Spitze

1 Andrew Ridgeley (l) und George Michael gelang mit "Last Christmas" ein Weihnachts-Klassiker. Foto: PA/epa/dpa

Baden-Baden - Der Weihnachtshit "Last Christmas" von Wham! hat es 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung erstmals an die Spitze der deutschen Single-Charts geschafft. Dies teilte GfK Entertainment mit.

Das britische Pop-Duo mit George Michael und Andrew Ridgeley hat den Song 1984 herausgebracht. Seit vielen Jahren erzielt er zur Weihnachtszeit Top-Platzierungen in den Charts und ist laut GfK Entertainment mit 153 Wochen das am häufigsten platzierte Lied der deutschen Charts-Geschichte. Doch zum Spitzenplatz hatte es bisher nie für den Klassiker gereicht.

Auch auf den nächsten Plätzen weihnachtet es sehr: "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey kommt auf Rang zwei ins Ziel, dahinter folgen "Driving Home for Christmas" von Chris Rea und "Merry Christmas" von Ed Sheeran & Elton John.

In den Album-Charts setzt sich Fynn Kliemann mit "Nur" durch und lässt Rapper Bushido ("Sonny Black II") knapp hinter sich, wie GfK Entertainment weiter mitteilte. Für Kliemann ist es die zweite Nummer-eins-Platte nach "POP". Weiterhin gut im Geschäft sind Abba ("Voyage", drei), Adele ("30", vier) und Helene Fischer ("Rausch", fünf).