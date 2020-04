1 Zum Schluss des Konzerts traten alle Chöre gemeinsam auf. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Der Jugendchor St. Kolumban mit seinen fünf Gruppen präsentierte ein stimmungsvolles Adventskonzert. Chorleiterin Christa Strambach hatte das Thema „Sterne“ ausgewählt. Kompositionen aus verschiedenen Epochen wurden in einen inhaltlichen Zusammenhang gestellt, den Dekan Paul Magino mit seiner Moderation verdeutlichte. Der Erwachsenenchor Quintessenz eröffnete mit dem gregorianischen Gruß „Ave, maris stella“ und dem Lied „Maria durch ein Dornwald ging“. Es folgten „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ und als Frauenchor das romantische Engelterzett „Hebe deine Augen auf“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Phasen eines Sternenlebens setzte Chorsänger Florian Mayer in seinem Arrangement „The life of a star“ in Geräusche und Musik um.

Nach der gelungenen Premiere experimenteller Musik bot der Kinderchor mit den Gruppen Sekund und Terz ein Wiegenlied, Peter Schindlers „Markt und Straßen“ und das Lied „Stardust“ gesanglich und rhythmisch variabel dar. Die Kleinsten in der Gruppe Prim sangen „Heller Stern in der dunklen Nacht“ und den Kanon „Blinke, blinke, kleiner Stern“ und trugen ein Sternengedicht und ein Sterndeutergespräch vor. Ein couragierter Auftritt. Rasant begleitet von einem afrikanischen Trommler sang der Jugendchor Quart „Siyahamba“ aus Südafrika. Die schnittige Choreographie erzeugte eine fröhlich-schwungvolle Stimmung.

In der Schlussrunde versammelte sich der ganze Chor mit über hundert Aktiven im Chorraum. In wechselnder Besetzung erklangen „Was soll das bedeuten“ in einem modernen Satz, „Wer hat die schönsten Schäfchen“, „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ unter Mithilfe der Besucher und der Song „What do the stars do“. Musikalischer Höhepunkt war die Komposition „Die Könige“ von Peter Cornelius von 1856. Er kombinierte die Wanderung der Drei Könige in Form eines Solos mit dem Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Ergreifend, wie ausdrucksstark und sensibel Chor und die Solistin Constanze Seitz diese grandiose Musik gestaltete. Nicht enden wollender Beifall war der Lohn für einen zauberhaften Konzertabend.

Deutlich wurde, dass Christa Strambach auf reine Intonation, auf Textverständlichkeit, einen homogenen Klang und auf sinnfällige Gestaltung hinarbeitet. Dazu gab es tolle Instrumentalisten aus der Sängerschar sowie durch die fabelhafte Klavierbegleitung von Ulrike Beck.