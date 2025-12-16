Musikalische Premiere in Esslingen: „Die Arbeit mit dem Chor macht mir großen Spaß“
1
Der Oratorien-Verein Esslingen begeisterte in der Stadtkirche mit weihnachtlicher Musik. Foto: kell

Tobias Flick feiert als musikalischer Leiter des Oratorien-Vereins Esslingen eine beeindruckende Premiere. Welche Herausforderungen er meisterte und wie das Publikum reagierte.

Für Tobias Flick hat sich ein Kreis geschlossen: In seiner Jugend hat er von 2005 bis 2007 einst selbst im Oratorien-Verein Esslingen (ORA) mitgesungen, seit Mai dieses Jahres ist er nun der musikalische Chef des renommierten Vereins. „Die Arbeit mit dem Chor und dem Streichorchester des ORA macht mir großen Spaß“, sagt Flick, der im Hauptberuf als Lehrer für Musik und Deutsch am Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen wirkt, welches auch ein Musikprofil anbietet.

