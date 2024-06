Musikaktion in der Esslinger Innenstadt: Sieben Klaviere laden zum Spiel ein

1 Die Esslinger Innenstadt soll sich in eine Konzertmeile verwandeln. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Lichtgut

Sieben Klaviere an sieben Standorten laden die Esslinger zum Musizieren ein. Die Aktion beginnt am Donnerstag, 27. Juni, um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz.











Musikbegeisterte haben die Möglichkeit, sich in der Esslinger Innenstadt ans Klavier zu setzen und für Passanten zu spielen. „Spiel mich Esslingen!“ heißt das Projekt. Vom Donnerstag, 27. Juni, bis zum Montag, 22. Juli, laden sieben Klaviere an sieben unterschiedlichen Standorten alle Besucherinnen und Besucher zum Musizieren, Mitmachen und Zuhören ein.

Das Projekt soll einem breiten Publikum Teilhabe und Kulturgenuss zugänglich machen. In der Esslinger Innenstadt laden Klaviere die Besucherinnen und Besucher ein, sich musikalisch zu betätigen. Die Klaviere werden von Klavierpaten aus dem Handel betreut und bei trockenem Wetter während der Ladenöffnungszeiten im öffentlichen Raum aufgestellt. „Alle sind eingeladen, die Klaviere inmitten der schönen Kulisse der Esslinger Innenstadt zu bespielen“, sagt Michael Metzler, Geschäftsführer der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST). Flankiert wird die sommerliche Atmosphäre mit Lampions entlang der Inneren Brücke und der Pliensaustraße.

Die Klaviere sind an folgenden Standorten zu den Ladenöffnungszeiten zu finden: Bahnhofstraße (in Kooperation mit Osiander), Dick-Areal (Traumpalast), Pliensaustraße (Marc O’Polo), Marktplatz (Stadtinformation), Postmichelbrunnen (Hofmeister-Küchen), Küferstraße (Weltladen) und Roßmarkt (Schmuckerei).

Rahmenprogramm mit Pianisten

Zusätzlich ist ein Rahmenprogramm geplant. Am Donnerstag, 27. Juni, 18.30 Uhr, wird die Aktion auf dem Marktplatz eröffnet. Dort gibt es ein Musik-Picknick. Die Musikschule Esslingen wird mit einer besonderen Darbietung am Klavier starten. Danach wird der Pianist Tom Mayer zum „Piano-Bingo“ einladen. Getränke und Crêpes gibt es vor Ort. Die Musikschule Esslingen spielt am Samstag, 29. Juni, 11 Uhr, in der Bahnhofstraße. Der Pianist Tom Mayer wird an mehreren Tagen an den „Spiel Mich“-Klavieren musizieren. Am Donnerstag, 4. Juli, spielt er von 15 bis 15.45 Uhr in der Küferstraße und von 16 Uhr bis 16.45 Uhr in der Pliensau. Weitere Auftritte sind am 11. Juli von 16 Uhr bis 16.45 Uhr in der Pliensau und von 17 bis 17.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Bei Regen können die Auftritte nicht stattfinden.

Das ausführliche Programm gibt es unter www.esslingen.de/spiel-mich oder auf Instagram: @city.esslingen. Gemeinsam mit Piano-Fischer wird eines der Klaviere verlost.