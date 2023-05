Kriminalität Mann greift Frau mit Messer an - schwer verletzt

Ein Mann hat in Dorsten eine Frau in ihrer Wohnung mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die 42-Jährige konnte sich nach der Attacke am frühen Samstagabend blutüberströmt auf die Straße retten, wo Zeugen Erste Hilfe leisteten und die Polizei riefen.