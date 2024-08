Musik: US-Star Usher verschiebt wegen Verletzung weitere Konzerte

1 US-Sänger Usher muss eine Verletzung auskurieren. Foto: Brynn Anderson/AP/dpa

Nur wenige Stunden vor dem Tournee-Start hatte Usher sein geplantes Auftakt-Konzert in Atlanta abgesagt. Nun muss er weitere Auftritte verschieben - wegen einer Verletzung.











Atlanta - Wegen einer Nackenverletzung muss US-Sänger Usher ("Yeah!") weitere Konzerte kurzfristig absagen. Er habe sich Anfang der Woche bei Proben für seine Konzertreihe am Nacken verletzt, teilte der R'n'B-Musiker auf seinen Kanälen in den sozialen Medien mit. Anfangs habe er noch gehofft, mit Physiotherapie und ärztlicher Behandlung rechtzeitig für den Tournee-Auftakt wieder fit zu sein. Doch nun hätten ihn die Ärzte angewiesen, in dieser Woche nicht aufzutreten, erklärte der 45-Jährige.

Als "gute Nachricht" wertete Usher die Prognose der Mediziner, dass er am kommenden Dienstag (20. August) in der US-Hauptstadt Washington seine Tournee starten könne.

Nur wenige Stunden vor dem geplanten Auftakt seiner Welttournee "Past Present Future" hatte Usher am Mittwoch das erste Konzert in Atlanta im Bundesstaat Georgia abgesagt. Sein Körper brauche einen Moment "zum Ausruhen und Heilen". Er würde das Konzert nachholen und dann mit vollen 100 Prozent für seine Fans da sein, stellte der Sänger in Aussicht. Jetzt platzen weitere zwei Konzerte in Atlanta, die für Freitag und Samstag geplant waren. Alle drei Auftritte will der Sänger im Dezember nachholen.

Auch Konzerte in Europa geplant

Bis Mitte Dezember stehen Dutzende Auftritte in den USA und Kanada auf dem Tournee-Kalender. Ab Ende März 2025 soll die Welttournee "Past Present Future" dann in Europa fortgesetzt werden, darunter in London, Paris und Amsterdam. Der R'n'B-Musiker hat Anfang Mai auch drei Konzerte in Berlin geplant.

Im vergangenen Jahr spielte er acht Konzerte in Paris, davor war er 2015 das letzte Mal auf Tour in Europa. Im vorigen Februar trat er bei der Halbzeitshow des Super Bowls auf, außerdem erschien sein neuer Hit "Coming Home".