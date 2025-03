Musik und Party: Conchita Wurst im Basler ESC-Begleitprogramm

1 Gewann den Eurovision Song Contest 2014: Conchita Wurst. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Basel - Die Schweizer Grenzstadt Basel will in der Finalwoche des Eurovision Song Contest im Mai die ganze Stadt zum Tanzen bringen. Im Eurovision Village in den Messehallen soll jeden Tag ab 12 Uhr mittags Partylaune angesagt sein. Unter anderem tritt dort Conchita Wurst auf, Österreichs ESC-Triumph von 2014, wie die Gastgeberstadt berichtet.

Michael Schulte dabei

Ebenso im Programm steht Michael Schulte, der 2018 den vierten Platz holte - seit Lenas Sieg 2010 für Deutschland die beste Platzierung.

Auch andere ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus Dänemark, der Ukraine und der Schweiz stehen auf den Partybühnen. Ebenso einheizen werden die Eurodance-Bands Snap! aus Deutschland und Rednex aus Schweden.

Mitten in der Stadt auf dem Barfüsserplatz sind rund 50 Open-Air-Konzerte geplant, unter anderem Jazz, Klassik und Crossover oder Hip-Hop. Zudem gibt es eine Tanzbühne, auf dem Schaulustige zuschauen und mitmachen können.

Was mit Nemo und Céline Dion ist

Keine Rede war von Vorjahressieger Nemo und der Kanadierin Céline Dion, die den ESC 1988 für die Schweiz gewann. Beide könnten in der St.-Jakobshalle auftreten, wo der eigentliche Wettbewerb stattfindet.

Dion und die Veranstalter sind in Kontakt. Die Sängerin ist aber schwer krank und ein Auftritt hinge unter anderem von ihrer Tagesform ab.