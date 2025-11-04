Tote Eulen und Ratten in der Kirchen-Orgel
1
Orgelbaumeister Ralph Krauter erläutert Pfarrer Stefan Cohnen und Organist Walter Schimpf (von rechts), wie intensiv die ausgebauten Orgelpfeifen entstaubt, geputzt und kontrolliert werden. Foto: Gaby Weiß

In der Oberesslinger Martinskirche wird die Weigle-Orgel geputzt, gewartet und klanglich verbessert. Einer fragt sich: Ist das noch Handwerk oder schon Kunst?

Lange Orgelpfeifen lagern auf den Kirchenbänken und auf der Empore, zu Registern zusammengefasste kürzere Orgelpfeifen stehen beim Lesepult, hinter dem Altar ist eine große Werkbank aufgebaut, Materialien stapeln sich im Chor, Werkzeugkiste reiht sich an Werkzeugkiste. „In der Martinskirche finden die Gottesdienste derzeit auf der Baustelle statt“, erzählt der Oberesslinger Pfarrer Stefan Cohnen lachend. Auch das Skelett einer Ratte wurde schon in der Orgel gefunden.

