Musik: Swift und Oimaras Wackelkontakt führen deutsche Charts an

1 Sie steht schon wieder an der Spitze der Album-Charts: US-Sängerin Taylor Swift. (Archivbild) Foto: Daniel Deslover/Zuma Press/dpa

Mehr als 225.000 verkaufte Alben und fast 950 Millionen Streams: Taylor Swift dominiert die deutschen Album-Charts. Bei den Singles setzt sich ein Ohrwurm rund um eine «Lampe aus den 70ern» durch.











Link kopiert

Baden-Baden - US-Sängerin Taylor Swift hat es erneut an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Jahrescharts geschafft. Mit "The Life of a Showgirl" verteidigte die 35-Jährige den ersten Platz, den sie im Vorjahr mit "The Tortured Poets Department" errungen hatte. Die erfolgreichste Single 2025 in Deutschland war "Wackelkontakt" von Sänger Oimara, wie GfK Entertainment in Baden-Baden weiter mitteilte.

Das Unternehmen ermittelt die offiziellen deutschen Charts-Platzierungen. Grundlage dafür sind sowohl der Verkauf physischer Tonträger als auch Downloads und Musik-Streamings. "The Life of a Showgirl" sei hierzulande bislang mehr als 225.000 Mal verkauft worden, hieß es. Mit fast 950 Millionen Streams sei Swift auch der meistgestreamte Artist im Jahr 2025 insgesamt.

Der Ohrwurm "Wackelkontakt" wurde laut der Mitteilung über 180 Millionen Mal gestreamt und stand sieben Wochen an der Spitze der Charts. Bei den Singles sei das Rennen um die Spitzenposition in den Jahrescharts sehr eng gewesen.