1 Der Sänger und Entertainer Gunter Emmerlich ist tot (Archivfoto). Foto: imago/Eibner/Socher/ Eibner-Pressefoto

Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich ist tot. Er starb überraschend am Dienstag im Alter von 79 Jahren zu Hause an Herzversagen, wie sein Management am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.