Musik: Neil Young plant Konzert in der Ukraine

1 Neil Young möchte ein Konzert in der Ukraine spielen. (Archivbild) Foto: Nils Meilvang/epa/dpa

Musiker Neil Young will seine kommende Tournee in der Ukraine eröffnen - mit einem «kostenlosen Konzert für alle».











Link kopiert

Kiew - Der Folkrock-Star Neil Young plant ein Konzert in der Ukraine. Der europäische Teil seiner Welttournee werde dort mit einem "kostenlosen Konzert für alle" eröffnet, teilte der kanadische Musiker (79) auf seiner Webseite mit. Man sei gegenwärtig in Gesprächen zur Planung.

Details zum Termin gab es zunächst nicht. Geplant war der Start der Tournee mit seiner Band The Chrome Hearts bislang mit einem Konzert am 18. Juni im schwedischen Rättvik. In Deutschland macht Young Halt für Konzerte in Berlin, Mönchengladbach und Stuttgart.

Dem Musikmagazin "Rolling Stone" zufolge wäre es das erste Konzert für den "Godfather of Grunge" in der Ukraine. Young, der zu den erfolgreichsten Musikern seiner Generation gehört, macht sich seit dem russischen Einmarsch regelmäßig für das Land stark. Er ist außerdem ein scharfer Kritiker Donald Trumps.