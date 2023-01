Musik in Esslingen Was die Gesellschaft von einem Orchester lernen kann

An Sonntag gibt die Süddeutsche Philharmonie Esslingen ihr Neujahrskonzert. Was ist das Geheimnis eines Ensembles, in dem Amateure und Profis gemeinsam spielen? Und weshalb sieht Dirigent Hannes Reich im Orchester die „Idealform einer Gesellschaft“?