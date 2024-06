Musik in Esslingen: Queerer Chor probt für Schwörfest und CSD

Musik in Esslingen

1 Chorleiter Tibor Farago gibt am E-Piano den Takt vor. Foto: /Ines Rudel

Ein queerer Chor singt in diesem Jahr beim Schwörfest und beim Christopher Street Day in Esslingen. Unabhängig von der sexuellen Orientierung ist die Gruppe für alle Interessierten offen. Und mit den Auftritten will die Gruppe ein politisches Zeichen setzen. Ein Bericht von der ersten Probe.











Bevor der Chor-Workshop „Esslingen singt quer“ starten kann, teilt Leiter Tibor Farago die Anwesenden je nach Tonlage in drei Gruppen ein. Nach ein paar Aufwärmübungen geht es an die Lieder. „So wie ich bin“, „Egal was andere sagen“ oder „Frieden“ lauten die gesungenen Titel.