1 Kirchenmusikdirektor Uwe Schüssler setzt in St. Dionys musikalische Akzente. Foto: Roberto Bulgrin

Mit einem profilierten Konzertangebot und vielen Möglichkeiten zum Mitsingen spricht die Esslinger Stadtkirche Musikbegeisterte an. Darin liegt auch eine Chance, Menschen anzusprechen, die nicht regelmäßig in die Kirche kommen.















Link kopiert

„Wer singen will, findet immer ein Lied“, heißt es in Schweden. Es ist kein Zufall, dass dieses Sprichwort ein Motto der Kantorei der evangelischen Stadtkirche ist. Kirchenmusik in all ihren Facetten wird in der Esslinger Stadtkirchengemeinde großgeschrieben. Neben verschiedenen Gesangsensembles bietet der Kirchenmusikdirektor Uwe Schüssler in St. Dionys ein anspruchsvolles Konzertprogramm, das seinen festen Platz im kulturellen Leben der Stadt hat und weit über Esslingen hinaus strahlt. Dass seine musikalischen Angebote auch Menschen ansprechen, die noch keine engere Beziehung zur Kirche haben, freut Uwe Schüssler besonders.