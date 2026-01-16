Musik: Darum stellt sich Sarah Engels auf schlaflose Nächte ein

1 Sarah Engels: Von DSDS zum ESC? Foto: Claudius Pflug/ARD/SWR/dpa

Köln - Für Musikerin Sarah Engels (33) geht mit der Teilnahme am deutschen ESC-Vorentscheid ein Traum in Erfüllung. "Wenn man mich gefragt hat, was ich mir in meiner Karriere noch erträumen würde, war der ESC immer vorne mit dabei. Man hat einfach auf den passenden Moment gewartet und den passenden Song", sagte Engels der Deutschen Presse-Agentur.

Die Sängerin aus Köln, die mit 17 Jahren durch die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde, ist eine von neun Acts, die im deutschen ESC-Finale am 28. Februar (20.15 Uhr, ARD) dabei sein wird. Wer gewinnt, singt am 16. Mai in Wien für Deutschland.

"Wenn man mich kennt, weiß man, dass ich es liebe, mich neuen Herausforderungen zu stellen. Aber das hier ist nochmal eine ganz andere Nummer", sagte Engels mit einer gewissen Portion Demut. "Es ist eine sehr, sehr große Ehre, dass ich bei dem Finale dabei bin und rein theoretisch die Möglichkeit besteht, dass ich dann für Deutschland beim ESC antrete. Alleine dieser Gedanke. Ich glaub’, die nächsten Wochen habe ich schlaflose Nächte."

Der Weg nach Wien

Die Sängerin mit italienischen Wurzeln tritt mit ihrem Song "Fire" an. Bei der von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger moderierten Liveshow entscheidet eine Jury aus mehreren ESC-Teilnehmerländern, aus welchen drei Acts am Ende das Publikum den deutschen ESC-Beitrag auswählt.