Im Staatstheater Stuttgart Lisa Fuß gibt Einblicke in Europas größten Malsaal

Lisa Fuß und ihr Team malen für Oper, Ballett und Schauspiel in Stuttgart Porträts und Plakate, zeichnen Holzmaserungen und bringen auch mal ein Schloss auf die Bühne. Einblicke in Europas größten Malsaal an einer Theaterbühne.