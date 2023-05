1 Musiklehrer Patrick Bach verleiht dem Chor den letzten Schliff. Foto: /Philipp Braitinger

Das Gymnasium Plochingen bringt das Leben und Wirken des Nazi-Jägers Fritz Bauer in einem Musical auf die Bühne. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine verschafft dem Thema eine besondere Aktualität.















Superhelden können alles. Sie sind unverwundbar, superstark und gewinnen am Ende immer. Dass er am Ende gewinnt, das war Fritz Bauer vor rund 60 Jahren wahrscheinlich nicht stets klar. Ein Held wurde er trotzdem, nicht in einem Comic, dafür im echten Leben. „Er war ein normaler Mensch, der nicht immer der Held war“, erklärt der Musiklehrer und Komponist Patrick Bach. Zusammen mit der Texterin Anette Heiter hat er ein Musical geschrieben, welches das Leben und Wirken von Fritz Bauer auf die Bühne bringt. Das Stück „Fritz Bauer, der Ankläger“ wird am Mittwoch, 24. Mai, in der Stadthalle um 19.30 Uhr von Schülern des Plochinger Gymnasiums uraufgeführt. Eine weitere Aufführung findet am Donnerstag, 25. Mai, ebenfalls um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.